Carmen Barbieri, conductora de Mañanísima, mostró su enojo en vivo por la inesperada ausencia de Estefi Berardi en el programa.

Sin vueltas expresó: “Hoy no está Estefi. Alguien que me lo explique”.

Pampito, uno de los panelistas, respondió que tal vez se debía a su debut en el programa Poco correctos. Esta respuesta indignó a Carmen, quien manifestó su descontento: “Entonces porque debutás a las cinco, no venís. Ah, muy bien. Está bien”.

Con total sinceridad, la artista dejó claro que le había molestado la ausencia de Estefi y argumentó: “No me gusta. Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show... Si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones”.

La conductora fue directa al decir: “No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima”.

Con esto último quedó demostrado que no ocultaba su descontento por la situación.

Estefi Berardi, por su parte, se incorporaría como panelista en el programa Poco correctos, junto a Pollo Álvarez, Chino Leunis, María Belén Ludueña, Ronnie Arias y Agostina Scalise, motivo por el cual decidió no estar presente en Mañanísima.

A pesar de las explicaciones sobre su debut en el nuevo programa, Carmen Barbieri dejó en claro que la ausencia de Estefi no le pareció apropiada, mostrando así su postura frente a este tipo de situaciones.