A dos semanas del estreno de su nuevo magazine vespertino por Canal 9, Carmen Barbieri habló con Pablo Montagna en Pasamontagna (Radio Rivadavia AM 630) y se mostró entusiasmada con esta nueva etapa. “Es un programón, es lo que quería hacer: un espacio de servicios, alegría y actualidad”, definió la conductora.

Sin embargo, recordó con dolor el final abrupto de Mañanísima, el ciclo que conducía por El Trece: “Había dejado de hacer mis shows para dedicarme de lleno, y de un día para el otro me llamaron para decirme que lo levantaban. Me quedé sin el pan y sin la torta. No me dieron tiempo, me quedé sin laburo”, lamentó.

Carmen aseguró que vivió un mes muy duro tras la cancelación y que algunas de sus declaraciones fueron hechas “desde el dolor”. A pesar de todo, expresó gratitud por los cinco años que estuvo al frente del programa.

También opinó sobre otras figuras del medio. Elogió el trabajo de María Belén Ludueña y Georgina Barbarossa, y se sinceró sobre su situación económica: “No hay plata en ningún lado, por eso tengo que hacer varios trabajos. Me tentó volver a la tele, aunque económicamente me conviene más hacer mis shows”.

Respecto a su enfrentamiento con Marixa Balli, fue tajante: “Ella dice que mis disculpas no son sinceras. Yo no le hice ningún mal, pero si lo cree, le vuelvo a pedir perdón. No puedo obligar a nadie a perdonarme. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me arrodille?”, respondió sobre el apodo de “mufa” que recibió Balli y que generó tensiones entre ambas.