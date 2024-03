Carmen Barbieri será operada en los próximos días. Así lo contó ella misma al aire de Mañanísima (eltrece), donde explicó que se le reventó una prótesis mamaria y que aprovechará la intervención para hacerse un retoque estético.

Angustiada, la capocómica reconoció que no volverá a ponerse implantes, aunque dejará sus lolas cero kilómetro en el quirófano. “Era algo que no estaba en mis planes. No es urgente, pero ya la tengo programada. Cuando me lo dijeron pensé que tenía líquidos por todos lados, pero el médico me explicó que es como una gelatina”, expuso.

Acto seguido, agregó: “No tengo miedo, pero estoy un poco preocupada por el posoperatorio. Espero volver rápido al trabajo. La verdad es que estoy acostumbrad a mi imagen con prótesis y de un día a otro no tenerlas más es un poco shockeante”.

Por último, sumó bocado su cirujano, que dio algunos detalles de lo que le hará bajo anestesia: “Vamos a sacar la prótesis, a limpiar todo, y además vamos a poder reacomodar todo el bolsillo interno y la piel que la recubre. Va a quedar un poco más chico el busto porque también vamos a sacar piel y tejido. Vamos a hacer un levantamiento, pexia mamaria”.