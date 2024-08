En las últimas horas se reveló que Romina Uhrig habría mantenido un encuentro de dos horas en la Casa Rosada con el expresidente Alberto Fernández.

El dato fue brindado por la periodista Guadalupe Vázquez, quien sigue de cerca las visitas en casa de gobierno y Olivos, desde que publicó la escandalosa foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena por el coronavirus.

"Ya había sido diputada entre 2019 y 2021. Después se inclinó por el mundo del espectáculo con participaciones en Gran Hermano y El Bailando. Como legisladora no presentó ningún proyecto. Nunca se le conoció la voz en la Cámara", dijo la periodista sobre Uhrig.

En ese sentido, Vázquez recordó que en 2020 la ex GH se excuso en sus tiempos de diputada por alegar riesgo de Covid pero al día siguiente estuvo presente en un brindis que había sido en un lugar cerrado. Y agregó que Uhrig tuvo una audiencia con Fernández el 30 de diciembre de ese año

Pero la exparticipante de Gran Hermano negó haber estado allí y dijo que ese registro "es trucho", durante una charla con Baby Etchecopar para su programa de Radio Rivadavia: "La verdad no sé dónde está esa desinformación porque la verdad que jamás me reuní con Alberto a solas y el día que nos reunimos estaba permitido obviamente a distancia, con barbijo. Yo estaba embarazada de mi hija de siete meses y no sé de dónde saca eso".

Entonces le explicaron que la periodista contó que, según lo que pudo investigar, primero había ido a la Quinta de Olivos a un brindis cuando todavía no se podía porque era plena pandemia y ella era diputada, pero había pedido no ir al recinto sino salir remoto porque le daba miedo contagiarse, pero que sí habría ido a ese brindis.

Y por otro lado, después dijo que el 30 de diciembre del 2020 a las 14:12 había un registro de una audiencia con Alberto a solas que duró 143 minutos.

Romina se indignó al escuchar esta información: "Perdón la palabra, pero estoy bastante hinchada las bolas que me difamen y que inventen estas cosas porque yo quiero trabajar en paz, tranquila, no jodo a nadie. Con Alberto solamente me reuní con mis compañeros el día que aparte estaba permitido a distancia con barbijo, eso fue público, aparte yo lo hice en mis redes público también".

"Con respecto a esto, se lo mandé a mi abogado porque la verdad que estas cosas no son boludeces, no son boludeces que traten a ser una mujer. Jamás estuve con Alberto en la Casa Rosada, jamás, no pisé. Ni siquiera acompañada. Ese registro es re trucho. Sí estuve con Alberto, te digo, sí estuve fui a verlo a Alberto y punto. No lo fui a ver, nunca estuve con él a solas, no existe esa fecha, no existe ese día que lo fui a ver", se quejó la ex Gran Hermano.

Luego le preguntaron si su exmarido, el exintendente de Moreno Walter Festa, es corrupto y ella no dudó en defenderlo: "Nunca me casaría con una persona corrupta y todas las cosas que también dijeron de él en su momento, nada, hay muchas cosas que no puedo decir, que no puedo hablar porque sé de dónde viene esa denuncia que le hicieron, que fue muy de adentro de su familia".