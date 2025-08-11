Un hombre de 50 años fue trasladado en la noche de este domingo al hospital Provincial con heridas de arma blanca en el tórax, abdomen y en la mano derecha. Según datos recolectados por la Policía, fue atacado en el marco de una pelea familiar que tuvo lugar en un domicilio de Melincué al 6200, en la zona sur de Rosario.

La víctima Mario José A. se encuentra con pronóstico estable. Al ser trasladado por un servicio privado de ambulancia hasta el hospital explicó que su hermano Mario Antonio A. había sido el autor de las agresiones. El sospechoso, de momento, no fue detenido.

La Policía secuestró un cuchillo en el lugar donde ocurrió la violenta pelea, dio aviso al Ministerio Público de la Acusación y llevó las actuaciones a la subcomisaría 20ª.