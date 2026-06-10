La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14), la adolescente encontrada muerta en Córdoba, dio un nuevo avance en las últimas horas luego de una confirmación ofrecida por parte de la defensa de su familia. Se trata de la defensa de sus abuelos, que arrojó que se encontró material genético de dos personas debajo de sus uñas.

En las últimas horas, los detenidos por el femicidio ya son tres personas: Claudio Barrelier (33), señalado como el autor del hecho; Osvaldo Fassetta, su amigo y sospechado de ser coautor, y Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del auto Ford Ka que manejó el presunto femicida para transportar los restos de la joven.

El abogado de los abuelos maternos de Agostina, Carlos Nayi, confirmó que se encontraron rastros de “dos ADN debajo de las uñas” de la adolescente que fue descuartizada y luego arrojada a un descampado.

El letrado, además, sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos” según NA.