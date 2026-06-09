La investigación del femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas una nueva detención. Se trata de Soledad Andreani, quien fuera pareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen, y la dueña del Ford Ka en el que el acusado habría trasladado los restos de la nena de 14 años al descampado en el que luego apareció. Qué dijo tras conocerse el caso y de qué se la acusa.

Le dicen "La Gringa", tiene 43 años y es, al igual que su ex pareja, fanática de Instituto de Córdoba. Andreani, quien quedó imputada ayer por encubrimiento agravado, se convirtió en la tercera persona arrestada por el caso. La detención se produjo a dos semanas del crimen de la adolescente y a nueve días del hallazgo de sus restos.

Andreani era la dueña del auto, de acuerdo a la investigación, que usó Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina después de asesinarla. El vehículo fue secuestrado días después y uno de los puntos a los que apunta la Justicia es que fue lavado luego de haber sido utilizado por el principal acusado.

La mujer había estado en pareja con Barrelier durante algunos meses "intensos", había mencionado ella misma en una entrevista con Arriba Córdoba. Allí contó que se habían distanciado pocos días antes del crimen, aunque el lunes feriado 25 de mayo él volvió a buscarla para pedirle prestado el auto.

Según explicó, el hombre le habría dicho que necesitaba llevar ropa a un familiar que había sufrido un accidente.

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, dijo en ese momento. Ayer fue detenida acusada de encubrimiento agravado, al igual que Osvaldo Fassetta, quien vivía en el domicilio del principal acusado.

También sostuvo que con Barrelier salieron durante cuatro meses hasta que unos días antes del asesinato de Agostina tuvieron una pelea y se distanciaron. A pesar de eso, la mujer reconoció que continuaron en contacto: "Seguimos hablando siempre por mensaje", había dicho en esa oportunidad.

El último mensaje de la mujer a su ex pareja habría sido el viernes anterior a la desaparición de Agostina, tras lo cual Soledad eliminó el número de teléfono de Barrelier. “Nunca hubiera estado con alguien que está en pareja, que tiene su mujer. Él me dijo que estaba separado. Nos veíamos todo el tiempo, yo trabajo o estoy con mi familia. Y era sumarlo a los planes”, señaló.

La mujer dijo también que le prestó el Ford Ka a Barrelier “durante sólo una hora” este lunes y aseguró que desconocía lo que había ocurrido. Sin embargo, las pericias posteriores determinaron que podría estar implicada debido a que el vehículo fue lavado tres veces luego de que el principal acusado lo utilizara.

De acuerdo a lo que se desprende de sus redes sociales, Andreani es hincha de Instituto, al igual que Barrelier, y aparece vinculada al bar Wachitas, de Nueva Córdoba, un lugar que también quedó en la mira en el marco de la investigación por el crimen de Agostina, revela ElDoce. La Gringa, que vive en el barrio Yofre, se anunciaba en sus redes como parte de la producción local del boliche.

En su perfil de Facebook, además, tenía una frase destacada: “Mira para arriba y agradece porque tienes una vida pese lo que pese”.