Anteriormente, eran considerados como coautores del asesinato de la joven de 28 años. Emerenciano y César Sena, al igual que Marcela Acuña, por su parte, deberán esperar a una nueva audiencia en la que se les notificará cómo seguirá su proceso judicial

Los fiscales a cargo del caso de desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski acusaron a los cuatro colaboradores del clan Sena por el delito de encubrimiento agravado. Mientras tanto, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena están a la espera de su audiencia en la que conocerán cómo seguirá el proceso legal de la familia.

Durante la jornada del miércoles, Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso fueron citados por los investigadores a una audiencia de formulación de cargos en su contra. Según confirmaron fuentes del equipo de la fiscalía, los dos matrimonios serán acusados por encubrimiento agravado. Anteriormente, eran considerados coautores del asesinato de la joven de 28 años de Chaco, que está desaparecida desde el 2 de junio.

“Se les va a tomar indagatoria a todos los imputados para ya hacerles conocer las nuevas pruebas que se incorporaron después de que ellos prestaron declaración de imputado con anterioridad. También allí se les va a dar a conocer el hecho puntual”, explicó el fiscal Jorge Gómez horas antes de recibir a los cuatro implicados por el caso Cecilia. De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que en esta instancia el Equipo Fiscal Especial (EFE) se concentró en fijar las imputaciones de cada uno de los detenidos.

El desfile de los imputados comenzó a las 18:00 horas con la llegada de Obregón, identificado como el chófer de los Sena que habría colaborado en el traslado y eliminación de las pertenencias de Cecilia. Minutos más tarde, Melgarejo, el casero y cuidador del campo del líder piquetero, repitió el procedimiento. Por último, González, quien es la pareja de Obregón y la mano derecha de la ex precandidata a intendenta de Resistencia, fue la última en llegar al lugar y la que más agresiones verbales recibió, debido a que desde el conglomerado de gente le gritaron: “¡Asesina!”.

La Justicia ordenó montar un fuerte operativo policial para evitar que la multitud que acudió al lugar agrediera a los cuatro imputados, producto de que las prisiones en las que se encuentran alojados tuvieron que ser valladas para evitar la irrupción de los manifestantes que dejaron varios carteles para pedir “Justicia por Cecilia”. De la misma forma, todos los detenidos ingresaron al recinto con cascos y chalecos antibalas, rodeados por los oficiales policiales.

La audiencia finalizó pasadas las 21:25 con el regreso de los cuatro imputados a sus respectivos lugares de detención, mientras que los fiscales anunciaron que el procedimiento continuará con la citación a la familia Sena durante la jornada del jueves. Hasta ahora, los tres miembros del clan Sena continúan señalados como coautores del presunto femicidio de la joven. Una vez que culminen las indagatorias, Gómez adelantó que “está habilitada la posibilidad de formular una resolución, ya sea de prisión preventiva o no, para todos o algunos de los imputados”.

Por el momento, el fiscal no aseguró que alguno de los siete detenidos por el hecho pueda ser beneficiado tras manifestar que “eso se está analizando en función de toda la prueba que hay”. No obstante, la abogada defensora de González anticipó su estrategia al presentar un pedido de prisión domiciliaria el martes pasado, bajo la justificación de que necesita cuidar de su hijo en período de lactancia. Según lo que pudo conocer este medio, todavía no habría cumplido los 2 años de edad.

Por su parte, la letrada a cargo de la defensa de Melgarejo, Mónica Sánchez, proyectó: “Creo que le van a notificar la prisión preventiva, como ya lo adelantó el procurador de la provincia”, para después evaluar que el delito por el que se lo imputa es de tipo “excarcelable”. “Tengo la oportunidad de oponerme o ir a apelación. Voy a apelar”, adelantó.

Acerca de la nueva imputación que se le aplicó al cuidador, la experta en leyes estuvo de acuerdo con la modificación en la carátula al considerar que, “respecto a las pruebas que hay en la causa, no daba para imputarle el delito de homicidio agravado y premeditado”. Además, la defensora ponderó que el casero contribuyó a la causa con su testimonio y afirmó que presentarán testigos que puedan verificar su coartada, ya que el hombre contó que ese viernes 2 de junio estuvo en un asado organizado por un vecino de la zona.

Por otro lado, la abogada de Melgarejo mencionó: “Yo estoy pidiendo una consulta psicológica porque cada vez que viene a declaración de imputado en la Fiscalía llora, se quiebra y está angustiado”. En este sentido, Sánchez planteó como hipótesis que su cliente podría haber sido víctima de amenazas al plantear que “siempre que declaró tuvo miedo”.