"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Daniel Sancho comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", con estas palabras, la policía tailandesa y las personas a cargo de la investigación revelaban la manera en la que Edwin Arrieta (44 años) habría sido asesinado a manos de Daniel Sancho Bronchalo (29 años). El hijo de Rodolfo Sancho (48 años) se encuentra en una situación muy complicada y medios españoles han revelado cuál ha sido la reacción del joven chef tras conocerse todos los detalles de la autopsia realizada a los restos encontrados del colombiano.

Los primeros datos de la autopsia realizada al cuerpo de Edwin Arrieta, apuntan a que habría sido degollado por Daniel Sancho, una versión que nada tiene que ver con la que ha dado el hijo de Silvia Bronchalo a las autoridades del país asiático. El acusado ya conoció el informe y su reacción ha sido de lo más reveladora: "Se quedó totalmente en shock", han asegurado las fuentes.

"Estaba fatal, abatido…",agregaron en referencia a la actitud del español al conocer los informes de la autopsia mientras él sigue encarcelado a la espera de que se celebre el juicio.

La primera conversación de Rodolfo Sancho con su hijo

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, ha visitado el plató de 'Así es la vida' y ha asegurado que Rodolfo Sancho ha hablado por primera vez con su hijo vía telemática después de que Silvia Bronchalo se haya trasladado al país asiático para estar cerca del chef: "Daniel Sancho estaba en la prisión de Koh Samui, le ha contado lo que es su vida en prisión y le ha contado el día a día que vive", ha contado la abogada en pleno directo.

“Si no estuviera allí, el que tiene que tener esa información es el propio abogado. Tiene que saber dónde está la persona a la que él representa. Me parece de ciencia ficción, no es posible desde el punto de vista geográfico y legal", ha añadido la criminóloga poniendo en valor la versión del letrado tailandés Khun Anan y negando por activa y por pasiva las palabras de Big Joke