Este miércoles se supo que “la Justicia argentina le puso punto final a Juan Darthés ”, en el marco de las causas que el actor había iniciado contra Calu Rivero y el resto de las mujeres que lo denunciaron en los últimos años.

Así lo informó el periodista Luis Bremer en A la tarde (América TV), donde detalló que el actor -radicado en Brasil desde la denuncia de Thelma Fardin- "había iniciado tres causas contra mujeres que lo habían denunciado a él”.

En tanto, en el programa de Karina Mazzocco revelaron puntualmente sobre el caso de la actriz de Dulce Amor que “la Justicia rechazó la contrademanda de Juan Darthés contra Calu Rivero, que lo había denunciado por acoso sexual, porque 'no padeció ningún daño psicológico'”.

“La justicia dijo que en la pericia psicológica en el proceso de daños hay ausencia de daños”, señaló Bremer por lo que la Justicia considera que “Darthés no padeció ningún daño en esta contrademanda, por lo tanto, perdió la causa contra Calu Rivero”.

Por último, en relación al avance del resto de las causas de las otras actrices denunciantes, en el ciclo de América informaron que “Anita y Calu son testigos de Thelma Fardin en Brasil", dado que Darthés "recurrió la sentencia al tribunal superior”. Y por último, el periodista explicó que “esto está en trámite, por lo tanto sigue condenado hasta que el tribunal superior diga lo opuesto, y se suman dos testigos de a favor de Telma Fardin”.

El mensaje de Calu Rivero tras la resolución de la Justicia

Una vez conocida la noticia, a través de su cuenta de Instagram Calu Rivero agradeció a sus abogadas por el trabajo realizado a lo largo de estos casi siete años de trabajo.

"Hoy, con el corazón lleno de gratitud, quiero cerrar un capítulo de mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto", expresó Calu junto a una postal suya en blanco y negro junto a su bebé en brazos.

Así, remarcó su agradecimiento a las profesionales que todos estos años la sostuvieron y acompañaron en pos de que la verdad saliese a la luz: "Gracias a ellas @raquelhermidaleyenda y Dra. Marcela Arvia y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, @contencionfundacion pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar".

"El compromiso de ambas no solo me devolvieron la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema. Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos", concluyó aliviada cerrando así aquella triste y oscura etapa de su vida.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación que hizo en su feed y una de las personas en dejarle su apoyo fue Thelma Fardín, quien a raíz del testimonio de Calu, denunció a Darthés por abuso sexual, hecho por el cual el actor fue juzgado y condenado por la justicia brasileña. “Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó”, arrancó explicando la actriz de Patito Feo.

“Ver que los medios explicaban la situación y la menospreciaban me indignaba. Ahora la justicia brasilera lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre Calu River por inspirar a tantas. Te quiero” y cerró junto a un emoji de color violeta, que se usa para representar al movimiento feminista: “Ganó la verdad una vez más”. Ante estas palabras, la mujer que durante un tiempo se hizo llamar Dignity le respondió: “Me haces llorar. Abrazo eterno hermana”.