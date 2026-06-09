Condenaron al matrimonio dueño de los perros que en 2019 atacaron a Diego Román en Recreo. El niño de 12 años falleció a causa de las lesiones provocadas por los canes.

Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega fueron condenados como autores del "homicidio culposo" del menor. El juez Pablo Busaniche les impuso 4 y 3 años de prisión respectivamente. Debido a que se trata de su primera condena, y el monto de la pena así lo permite, la sentencia a Vega es de cumplimiento condicional.

El matrimonio había llegado a juicio acusado del delito de "homicidio con dolo eventual" por ser dueños de los diez perros que atacaron al niño de 12 años entre el 3 y el 4 de julio de 2019 en un predio rural lindero a su casa, en la ciudad de Recreo.

Sin embargo, el juez Busaniche los condenó por la acusaciónnsubsidiaria, un "homicidio culposo".

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y llegó al juicio de mano de los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria.

El papá de Diego se constituyó como querellante, y contó con la representación de las abogadas Lucrecia Fernández y Vanina Frutero del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). La defensa técnica de Reyes y Vega estuvo a cargo del Dr. Néstor Pereyra, quien adelantó que apelará la sentencia.

Ataque animal, no humano

Uno de los momentos más trascendentales del juicio fue el testimonio del médico forense Pascual Pimpinella, cuya vasta experiencia -más de 7000 autopsias en 27 años- resultó determinante para esclarecer la mecánica de la muerte.

Pimpinella fue categórico al afirmar que las lesiones que terminaron con la vida del niño de 12 años, especialmente la rotura de la arteria femoral, fueron causadas por "animales depredadores" y ocurrieron mientras Diego aún estaba con vida, descartando de plano el uso de armas blancas o la intervención de terceros.

La prueba científica se consolidó con los peritajes de laboratorio que hallaron pelos en las prendas de la víctima con correspondencia genética con dos de los perros pertenecientes a los imputados Reyes y Vega, uno de los cuales era identificado como el "macho alfa" del grupo.

Durante el debate, los expertos describieron el comportamiento de esta jauría de diez ejemplares -que incluía razas como Rottweiler y Boxer- detallando una modalidad de ataque coordinada: primero uno encaraba a la víctima y el resto la rodeaba para derribarla. Esta reconstrucción técnica fue el pilar del bloque acusador para situar el ataque fatal dentro del ámbito de custodia de los acusados.

El juicio

El debate comenzó el 27 de mayo y se desarrollo por la tarde, en la sala 2 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Por allí pasaron múltiples testigos entre policías, peritos, vecinos y familiares.

El eje central de la discusión jurídica giró en torno a la calificación penal. Tanto los fiscales como las querellantes sostuvieron la figura de “homicidio con dolo eventual”, argumentando una "comisión por omisión".

La fiscalía enfatizó que los acusados conocían perfectamente la "potencialidad agresiva" de sus canes por ataques previos a vecinos y animales, y que, a pesar de ello, mantuvieron un cerramiento deficiente, incumpliendo las ordenanzas municipales de seguridad.

Por su parte, el defensor intentó instalar la duda razonable para solicitar la absolución. Su estrategia se basó en cuestionar la falta de rastros de sangre en el lugar del hallazgo y sugerir que, dada la proliferación de perros sin control en Recreo, el ataque pudo ser perpetrado por animales ajenos a sus clientes.