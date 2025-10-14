La Policía Civil de Río de Janeiro investiga la misteriosa muerte de la influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija, Miana Sophya Santos, de 15. Sus cuerpos fueron encontrados en el departamento donde vivían en Barra da Tijuca, Brasil.

El caso salió a la luz el pasado viernes, cuando vecinos alertaron por un fuerte olor proveniente del edificio. Ante la denuncia, efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Militar se dirigieron al lugar y forzaron la entrada al inmueble. En el interior, encontraron a Miana tendida en la sala y a Lidiane en uno de los dormitorios, sin indicios visibles de agresión.

La influencer tenía más de 50 mil seguidores y estudiaba medicina en Río de Janeiro. (Foto: instagram @lidianelorenco_)

De inmediato se inició una investigación para determinar qué ocurrió dentro del departamento. Según confirmaron las autoridades a G1, madre e hija no eran vistas desde hacía al menos cinco días. El hallazgo de los cuerpos en avanzado estado de descomposición refuerza esa hipótesis.

Sin embargo, los investigadores no hallaron señales de violencia ni en la escena ni en las víctimas, lo que amplía las posibilidades sobre lo que pudo haber causado sus muertes.

Puede interesarte

“Se realizó un examen forense en el lugar de los hechos y no se encontraron indicios de agresión. Se practicó la autopsia a los cuerpos, pero aún no se ha podido determinar la causa de la muerte. Se realizarán más pruebas“, informó la Policía Civil en un comunicado.

El edificio en Barra da Tijuca donde vivían la influencer y su hija. (Foto: Google Street View/g1)

Las pericias complementarias incluyen estudios toxicológicos y de laboratorio, cuyos resultados serán clave para el avance del caso. Solo entonces se podrá determinar si se trató de un accidente o una intoxicación.

Lidiane, originaria de Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, se había mudado a Río hace algunos años. Allí trabajaba como modelo e influencer digital, con más de 50 mil seguidores, y estudiaba medicina. Su hija Miana, que hasta hace poco asistía a la Escola de Educação Básica Irmã Irene en su ciudad natal, se había mudado recientemente para vivir con ella.

Los cuerpos fueron trasladados a Santa Cecília, donde familiares y amigos les dieron el último adiós el pasado domingo.