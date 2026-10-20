A casi siete meses del trágico tiroteo ocurrido en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, la Justicia resolvió sobreseer a G. C., el adolescente de 15 años que estaba acusado de matar a su compañero Ian Cabrera, de 13 años.

La decisión fue tomada por el juez penal José Boaglio tras el planteo presentado por los abogados defensores Mariana Oroño y Federico Kiener. El magistrado fundamentó la resolución en que el acusado no era punible según la legislación vigente al momento de producirse el ataque.

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Aunque la Justicia logró determinar formalmente la autoría material del hecho por parte del menor, la normativa actual impide imponerle una condena penal debido a su edad al momento del episodio.

A pesar del cierre de la causa penal, el juez dispuso que se mantengan medidas de seguimiento y resguardo para el adolescente, las cuales deberán ser ejecutadas por los organismos estatales correspondientes.