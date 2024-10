La fiscalía que investiga a L-Gante por presunta privación ilegítima de la libertad, solicitó que el cantante de cumbia 420 y RKT sea condenado a siete años de prisión por amenazas agravadas y daños.

Durante esta jornada, los fiscales, la querella y la defensa de Elián Valenzuela leyeron sus alegatos en el Tribunal en lo Criminal número tres del partido bonaerense de Mercedes.

Los abogados patrocinantes de Darío Gastón Torres, Pablo Becerra, Leonardo Sigal y Rodrigo Aveldaño, el damnificado que denunció al intérprete, solicitaron ocho años cárcel efectiva al "entender la carencia de antecedentes penales por parte del acusado y sumar los agravantes correspondientes".

En tanto, Luciano Locatelli, defensor de L-Gante, pidió la absolución para su cliente, quien se encuentra imputado por los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado" en perjuicio de Torres y una mujer.

El fiscal Adrián Landini señaló: "El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas".

El veredicto se dará a conocer el lunes 28 de octubre a las 12.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Bezerra, representante de Torres, consideró que L-Gante será condenado, al tiempo que reveló: "Durante la investigación fuimos amenazados de muerte".

Puede interesarte

Las últimas palabras de L-Gante

El cantante reiteró su inocencia ante el juez Ignacio Racca y consignó que hoy "estaba en la audiencia porque no quiso poner dinero", a la vez que apuntó elogió al fiscal y criticó a los querellantes: "Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso".

En este sentido, cerró: "No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia".