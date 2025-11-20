En el avance de la investigación del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, la autopsia constató que los restos que se encontraron pertenecen a él. La noticia fue confirmada esta tarde por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El principal sospechoso del asesinato es Pablo Laurta, también acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre.

La identificación del cuerpo, que fue descuartizado, se llevó a cabo a partir de un análisis de ADN de los restos óseos que encontraron los investigadores en Concordia y en Rosario del Tala.

Previamente, el resultado de los estudios realizados por los peritos de la morgue de Paraná determinó que el cadáver de la víctima presentaba un orificio de entrada en el cráneo, correspondiente a una herida provocada por un arma de fuego. Este dato fue clave para empezar a reconstruir qué ocurrió.

De esta manera, se cree que Laurta asesinó a Palacio de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en bolsas de basura en diferentes zonas de la provincia. Después, se fugó a Córdoba para matar a su expareja y a la madre de ella.