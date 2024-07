Después del reciente registro en la comisaría 9 de Julio, se ha señalado que un cepillo de dientes perteneciente a Loan, que estaba bajo custodia policial, ha desaparecido ilegalmente a manos del comisario Walter Macial, según fuentes de la investigación.

Tras la orden de la jueza, Camila, prima de Loan, habló con los medios y criticó duramente la actuación judicial, particularmente la decisión de trasladarlos a la casa de Laudelina. "La Justicia está tomando decisiones injustas", lamentó.

"Nos piden que nos mudemos a la casa familiar, pero no comprenden el trastorno que esto implica para mi hija. No tengo miedo de volver a casa, pero nos exigen ir a otro lugar. Mi deseo es regresar a mi hogar, pero no entienden cómo mi hija va a cuestionarme", expresó.

Puede interesarte

Además, agregó: "Nadie está considerando nuestra situación, no hay apoyo psicológico. Siento que nos van a dejar prisioneros en casa, sin poder salir a comprar ni nada".