Los peritos de la Policía Federal Argentina regresaron al cementerio de 9 de Julio, Corrientes, en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Se encuentran rompiendo una losa de cemento que habría sido construida al mismo tiempo que la desaparición del nene de 5 años el 13 de junio.

La tarea de romper la estructura iba a ser realizada la semana pasada, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo no lo había autorizado. El permiso llegó en las últimas horas.

El viernes un grupo de peritos aguardaba la señal de la jueza Pozzer Penzo para golpear con sus mazas, luego de tres días de trabajo en el lugar.

La parcela ya había sido analizada por un georadar de Gendarmería, lo que arrojó resultados no concluyentes, es decir esta pericia no logró determinar si allí había un cuerpo o no. Por eso es necesario excavar.

El dueño de la parcela ya fue identificado, un hombre local sin vínculo aparente con los detenidos del caso.

Allanamiento en la casa del comisario



Por orden de la jueza la Policía científica realiza un operativo en la casa del comisario Walter Maciel, mientras, que estuvo a cargo de la búsqueda inicial de Loan y está detenido acusado por encubrimiento.

Es la segunda vez que este domicilio es allanado, pero en esta oportunidad participan decenas de efectivos federales con distintas especializaciones.

Por su parte el abogado que representa a la familia de Loan Fernando Burlando realiza un nuevo recorrido por el campo cercano a la casa de la abuela Catalina con perros. En este caso es realizado por su cuenta.