El excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes desde el 13 de junio, fue trasladado al penal de Marcos Paz después de ampliar su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya.

Maciel es el segundo de los ocho detenidos en este caso que es llevado a una prisión en Buenos Aires. La primera detenida en ser trasladada fue Laudelina Peña, quien está en el penal de Ezeiza.

Tras las indagatorias, la jueza ordenó el peritaje de dos armas de fuego, una de las cuales pertenecería a Maciel y la otra al policía retirado Francisco Méndez, también detenido.

El abogado defensor de Maciel, Miguel Ángel Pierri, había anticipado que presentaría una pista clave en su segunda declaración. La defensa esperaba que Maciel fuera considerado un colaborador imputado, pero la jueza rechazó esta solicitud.

Durante su declaración, Maciel expresó su temor de regresar a prisión: "Temo por mi vida porque he sido funcionario durante 25 años y conozco las reglas carcelarias. Me siento juzgado por la condena social. Me rehúso a regresar a una penitenciaría. Fui torturado durante 15 días seguidos. Me siento más seguro en mi provincia. Soy un imputado colaborador".

Puede interesarte

En su primera declaración, Maciel acusó al fiscal provincial Juan Carlos Castillo, quien llevó inicialmente el caso, y a Laudelina Peña de haber plantado pruebas falsas.

"Estoy pasando por una situación muy particular. Tener buen o mal carácter no me hace mejor o peor persona. ¿Por qué fui acusado de encubrimiento? Porque el 14 de junio le pedí al fiscal que detuviera a Laudelina. Siempre me respondió que no la detendría porque ella sabía dónde estaba la zapatilla”.

Sobre el día de la desaparición de Loan, Maciel explicó: "Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibí una llamada de un número desconocido, que era Victoria Caillava, en mi teléfono personal. Le dije que ya nos dirigíamos al lugar. Fuimos con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres".

"Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, me encontré con un hombre en motocicleta, sin remera y sudado. Me llamó mucho la atención", refiriéndose a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña.

Puede interesarte

En la casa de la abuela del niño, Catalina Peña, comentó que la notó "muy fría para la situación. 'Se perdió el morochito, Loan', me dijo la anciana", según su testimonio.

Sobre el padre de Loan, añadió: "No parecía estar en sus cabales. Tenía aliento alcohólico. Me dijo que era José Peña. Le pregunté por qué no estaba buscando a su hijo y me respondió: 'Ya va a salir'". Luego apareció María Noguera, madre del niño, a quien pregunté qué había pasado y se echó a llorar.