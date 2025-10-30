Restos humanos fueron encontrados en la provincia de Entre Ríos y las autoridades evalúan si pertenecen a Martín Sebastián Palacios, el remisero que fue brutalmente asesinado por Pablo Laurta, el hombre que también está acusado del femicidio de su ex pareja y ex suegra en Córdoba.

Los restos fueron hallados al lado de una bolsa negra por un conductor este miércoles por la noche en la ruta 15, dirección a Sauce Sur, a 150 kilómetros de donde encontraron el torso de Palacios durante los primeros días de rastrillajes.

Conforme al parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, en el lugar se concretó el levantamiento de “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.

Actualmente Laurta se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje en Córdoba

Todo lo encontrado fue derivado al Departamento Médico forense de Paraná “para pericia forense y la bolsa en el Gabinete Policía Científica Tala para posterior levantamiento de huellas”, indicaron.

Este jueves continúan los “rastrillajes de toda la zona y alrededores para obtener otros elementos de interés a la causa”.

Puede interesarte

Actualmente Laurta se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje en Córdoba por el doble femicidio.