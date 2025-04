Tras la impactante confesión pública del cantante Jonathan Müller, conocido como El Villano, sobre su diagnóstico de HIV, muchas miradas apuntaron a su entorno más cercano, incluidos quienes fueron vinculados sentimentalmente con él. Una de ellas fue Catalina Gorostidi, médica e influencer, quien decidió salir a hablar para poner fin a los rumores.

“Nunca estuve con El Villano, ni siquiera le di un beso”, afirmó con contundencia la ex participante de Gran Hermano, dejando en claro que entre ellos nunca existió un vínculo amoroso. Según explicó, lo que pareció una historia de romance fue, en realidad, una acción de marketing en el marco de un videoclip que grabaron juntos.

“Tiene mucha valentía y le deseo lo mejor, pero quiero que se respete su situación. Siempre acuérdense que las relaciones sexuales deben ser con protección”, recomendó Catalina, al tiempo que destacó la importancia de la salud sexual.

También aprovechó para tranquilizar a quienes la siguen: “Estoy muy sana, me hice todos los estudios porque entré a la casa y por una internación previa. Así que estoy bien… y no me jodan más”, cerró, visiblemente molesta por los comentarios infundados que circularon en redes.

La médica quiso dejar el mensaje claro: no hay relación pasada, ni presente, y mucho menos motivos para especular con su salud.