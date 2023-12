Luego de mucha intriga, de mucha espera volvió a la pantalla de Telefe Gran Hermano 2024 y con el ingresó Catalina, que con sus 31 años dejó oficializada la nueva temporada de supervivencia dentro de la casa más famosa.

Gran Hermano 2023 ya está en marcha. Este lunes ingresaron los participantes y muchos llamaron la atención con sus declaraciones. Entre los perfiles más fuertes se encuentra Catalina Gorostidi, la hija de un exjugador de Colón de Santa Fe que además es pediatra. “Me encanta subir fotos hot, fui muy botinera. Básicamente, fue como salir con el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, comentó.

Cata reveló que tiene un pasado como botinera, sorprendiendo a todos con su declaración. “Fui muy botines, básicamente fue cómo salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la vez, salí con un campeón del mundo”, terminó Gorostidi que aseguró que es una persona muy justiciera. Gorostidi fue la última ingresante de la gala inicial de Gran Hermano y confesó que no hay jugador de Talleres o Belgrano con el que no haya estado.

Luego de mucha intriga, de mucha espera volvió a la pantalla de Telefe Gran Hermano 2024 y con el ingresó Catalina, que con sus 31 años dejó oficializada la nueva temporada de supervivencia dentro de la casa más famosa.

"Cuti Romero":



Porque teorizan que Catalina, la nueva participante de Gran Hermano, estuvo con el defensor del Tottenham.



Esto se debe a que estuvo con jugadores de Belgrano y confesó haber salido con un campeón del mundo. pic.twitter.com/CBAvzQ88oE — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) December 12, 2023

Cata reveló que tiene un pasado como botinera, sorprendiendo a todos con su declaración. “Fui muy botines, básicamente fue cómo salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la vez, salí con un campeón del mundo”, terminó Gorostidi que aseguró que es una persona muy justiciera.

Catalina también aseguró que vivió un romance con un futbolista de la Selección argentina, aunque por el momento no dio su nombre. Además, dio breves detalles de su niñez: “Nunca paso desapercibida, siempre llamo la atención. En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”.

Quién es Catalina, la nueva participante de Gran Hermano 2023.

Puede interesarte

En el plano profesional, Catalina es médica pediatra, pero a lo largo de su vida viajó mucho por el trabajo de sus padres: “En toda mi infancia fuimos medio nómades por la profesión de mi papá, que era futbolista profesional, escuela nueva, vida nueva líder nueva”, comenzó diciendo en su presentación.

La hija de Adrián Alberto Gorostidi, también reveló que “le encanta subir fotos hot”, algo que se puede ver muy claro en su cuenta de Instagram, donde cuenta con exactamente 7298 seguidores a quiénes les informa que se considera “30 % porteña, 20 % cordobesa y 50 % de Santa Fe”. No cabe duda que a esos números se le sumaran los miles luego de su paso por GH.

Acerca de cómo será su comportamiento dentro de la casa, Catalina Gorostidi, nacida en Santa Fe cerró: “Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”.