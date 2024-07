Catalina Gorostidi formará parte de un nuevo programa de streaming que se centrará en Gran Hermano Chile, el cual será transmitido por DGO, al igual que su versión argentina.

Catalina Gorostidi será conductora en el stream: 'ALL ACCESS' donde realizarán toda la cobertura de #GranHermano Chile 🇨🇱pic.twitter.com/7LM46psKWv — TRONK (@TronkOficial) July 11, 2024

Después de su conflicto con Se picó (República Z), la ex concursante comenzó a participar como invitada en All Access (DGO), donde compartió su entusiasmo: "Les quiero contar que estoy muy feliz de anunciar que voy a participar de All Access Chile, soy parte del staff".

"Estoy super feliz, la única argentina que va a estar participando", destacó, desmintiendo rumores que indicaban que Furia Scagline también formaría parte de esta edición.

Gorostidi también se dirigió a los detractores que la criticaban: "Para todos aquellos que decían cosas feas, acá estoy con trabajo. Muy feliz y agradecida a todos los que confiaron en mí".