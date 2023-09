Una semana después de que ocurriera el accidente de tránsito, en el que el cantante Huguito Flores, su esposa, Carina Soledad Enriquez, y su cuñado, Rubén Horacio Enriquez, perdieron la vida, la hija de 2 años de la pareja fallecida despertó del coma farmacológico en el que se encontraba. De acuerdo al parte médico que se publicó, la niña mostró signos positivos de recuperación.

Al momento de ser derivada al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI) “Eva Perón”, ubicado en la capital de Santiago del Estero, la menor llamada Catalina Flores fue diagnosticada con un politraumatismo encéfalo craneal grave que fue producto del choque automovilístico que sufrió en la Ruta 34.

Luego de haber sido sedada, los médicos a cargo de su tratamiento informaron que ya no se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica, pero que se le administraba apoyo respiratorio mediante Ventilación No Invasiva (VNI). El método utilizado en pacientes pediátricos consiste en brindar un flujo constante de oxígeno a través de una mascarilla facial que evita la utilización de vías respiratorias.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el medio local El Nuevo Diario, los profesionales decidieron poner a prueba la estrategia por un lapso de 24 a 48 horas para evaluar su estado y el nivel de adaptación de la paciente, tras detectarse que la pequeña presentó signos positivos durante el proceso de recuperación.

Puede interesarte

En el caso de que la Ventilación No Invasiva fracasara en su adaptación o generara dificultades en el sistema respiratorio de la menor, el equipo pediátrico adelantó que se procederá a sedarla para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica. No obstante, en el informe anterior destacaron que su estado seguiría grave, pero que los próximos días serán claves para su evolución.

Cabe recordar que Catalina es la única sobreviviente del accidente ocurrido el pasado 20 de septiembre en la Ruta 34, cerca de la localidad santiagueña de La Garza, en donde el auto Volkswagen Suran en el que viajaban se estrelló contra un camión. El suceso es investigado por el fiscal Martín Silva, quien imputó al conductor del otro vehículo, identificado como Daniel Roldán, de 30 años.

Después de que el camionero fuera detenido, esta semana fue citado a declarara ante la fiscal Celia Mussi. Frente a la investigadora, el hombre manifestó que estaba camino a su lugar de trabajo, cuando sintió un impacto en la parte trasera del camión. Por este motivo, se orilló en la banquina e intentó asistir a las víctimas.

A pesar de que el acusado trató de despegarse del incidente, la funcionaria pública resolvió imputarlo por el triple homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves, en perjuicio de Catalina Flores. Según la información de Diario Panorama, los peritos señalaron que las ruedas del camión estaban desgastadas y hasta tenían agujeros, mientras que el capó estaba atado con un cable, por lo que el rodado no se habría encontrado en regla para circular.

Puede interesarte

Asimismo, el camionero explicó que las dos luces delanteras del vehículo funcionaban, pero que en la parte trasera solamente contaba con la luz ubicada al costado izquierdo del camión. Por el momento, la Fiscalía anticipó que continuará “tomando declaraciones testimoniales a los ocupantes del vehículo que se dirigía en sentido contrario”, y agregó que “se le tomará declaración al acompañante del camionero”.

Por otro lado, los investigadores constataron que Roldán estaba domiciliado en la localidad de La Garza, perteneciente al departamento de Sarmiento, por lo que Mussi ordenó realizar sondeos vecinales y explicaron que “la investigación continúa con la realización de diversas pericias, tales como el informe del dominio del camión e informes de criminalística”.

En cuanto al abogado del camionero, Eduardo Chávez, anticipó que pedirá su excarcelación en los próximos días, puesto que alegó que no existe riesgo de fuga, al tiempo que destacó que no huyó después del accidente, dio negativo en el test de alcoholemia y no tiene ningún tipo de antecedente.