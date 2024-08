Catalina Pellerano, hija del futbolista argentino Hernán Pellerano, compartió en TikTok un video donde reflexiona sobre las ventajas y desventajas de ser hija de un jugador profesional. En sus declaraciones, dejó claro que la experiencia es muy diferente a ser “la mujer de un futbolista”, marcando la distinción desde el inicio de su mensaje. La joven explicó cómo este estilo de vida influyó tanto en su educación como en su vida social.

Entre los aspectos negativos, Catalina destacó la inestabilidad como uno de los mayores desafíos. Reveló que debido a las constantes mudanzas por el trabajo de su padre, llegó a asistir a 12 colegios diferentes, lo que complicó la construcción de vínculos de amistad estables. A lo largo de su vida, también cambió varias veces de casa y de ciudad, lo cual generó un impacto emocional y social en su desarrollo.

Sin embargo, Catalina también mencionó los beneficios que tuvo, señalando la estabilidad económica que permite disfrutar de ciertos lujos y comodidades. Habló de la posibilidad de asistir a buenos colegios, tener acceso a viajes frecuentes y vivir en condiciones favorables.

A pesar de su sinceridad, el video generó una fuerte reacción en las redes sociales. Muchos usuarios criticaron a Catalina, acusándola de tener una percepción distorsionada de la realidad y de querer compararse con figuras de mayor renombre, llegando a referirse a ella como si se creyera la "hija de Messi".

Cabe remarcar, que Hernán Darío Pellerano pasó por varios equipos argentinos a lo largo de su trayectoria. Actualmente juega como defensa central y su equipo actual es el Gimnasia y Esgrima de la Primera B Nacional. Es hermano del también futbolista Cristian Pellerano que milita en Independiente del Valle

LA RESPUESTA DE CATALINA BA LAS CRÍTICAS

Tras las críticas a su video, la joven salió a responder y aclaró que no esperaba la reacción negativa de los usuarios, ya que solo compartió su experiencia personal. "Les guste o no, mi papá jugó al fútbol. Bueno o malo, en equipo chico o grande, es un jugador de fútbol y yo viví la experiencia de ser su hija. Entonces tengo total derecho de contar lo bueno y lo malo", afirmó. Catalina también explicó que su intención era mostrar que no todo es "color de rosa", destacando que en cualquier contexto familiar hay aspectos positivos y negativos.

Además, la joven subrayó que en las redes sociales suele mostrarse solo lo positivo de la vida de un futbolista, omitiendo el "detrás de escena". Según Catalina, no todo es perfecto, independientemente de si sé es hija de un albañil, de un empresario o de un jugador de fútbol. Con sus declaraciones, buscó resaltar que, al igual que en otras familias, la vida en torno a la carrera de un deportista profesional también tiene sus desafíos y complicaciones que pocas veces se visibilizan en plataformas digitales.