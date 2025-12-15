Una violenta tormenta azotó este domingo a la ciudad marroquí de Safi, sobre la costa atlántica, y provocó inundaciones repentinas que dejaron al menos 37 personas muertas, además de decenas de heridos y severos daños materiales.

El fenómeno se desató tras una lluvia torrencial que cayó en menos de una hora y superó ampliamente la capacidad de drenaje de la ciudad. El rápido desborde de cauces anegó barrios enteros, mientras que las fuertes corrientes de agua arrastraron vehículos, derribaron muros y provocaron el colapso de viviendas precarias.

En un primer momento, las autoridades habían informado una decena de víctimas fatales, pero con el correr de las horas el número se elevó a 37 fallecidos y al menos 32 heridos, varios de ellos internados con lesiones de gravedad. No se descarta que la cifra aumente debido a la magnitud del desastre.

Ante la emergencia, el gobierno marroquí desplegó brigadas de defensa civil, ambulancias y helicópteros para asistir a los damnificados y continuar la búsqueda de personas desaparecidas. Las tareas de rescate se vieron complicadas por lluvias intermitentes y caminos colapsados, mientras se mantenían alertas meteorológicas por la posibilidad de nuevas precipitaciones en el oeste del país.

Al menos 37 muertos en la ciudad de Safi. (Foto: Gentilezas).

Especialistas locales advirtieron que Marruecos atraviesa un ciclo de clima extremo, con prolongados períodos de sequía seguidos de lluvias intensas y repentinas. Esta combinación deja a muchas zonas urbanas vulnerables, especialmente en ciudades costeras como Safi, donde la infraestructura resulta insuficiente para enfrentar este tipo de eventos.

Marruecos viene experimentando un ciclo climático extremo. (Foto: Gentilezas).

Vecinos de los sectores más afectados relataron escenas de desesperación. “El agua subió de golpe, no tuvimos tiempo de sacar nada. Apenas pudimos correr con lo puesto”, contó un habitante del barrio Derb El Bahr. En redes sociales se viralizaron imágenes de calles convertidas en ríos de lodo, autos volcados y familias refugiándose en los techos de sus casas.

Organismos humanitarios, como la Media Luna Roja Marroquí y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ofrecieron asistencia a los damnificados, mientras países vecinos expresaron su solidaridad. La tragedia volvió a poner en agenda el debate sobre la planificación urbana y la necesidad de obras que permitan mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.