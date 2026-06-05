La Justicia ordenó esta tarde la detención de un segundo hombre por el femicidio de Agostina en Córdoba. Se trata de un amigo de Claudio Barrelier, que vivía en la casa en donde mataron a la adolescente.

El sospechoso, identificado como Osvaldo Fassetta de 47 años, fue detenido luego de una serie de entrevistas que dio en los medios, en donde contó detalles sobre la búsqueda de Agostina.

Su abogado, Eduardo Allende Medina, confirmó que lo acusan de supuesto "encubrimiento agravado”.

“Yo no vi el expediente, pero sí sé que en Córdoba cuando los fiscales no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que hacen y dictan prisiones preventivas. Son las cosas que hacen rápidamente todos”, apuntó.

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En ese sentido, explicó: “Él no estuvo el sábado, él llegó el domingo a la casa. Dice que lo que le pareció raro es que había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas”.

“Mi cliente tiene las pruebas. Al lado de donde trabaja mi cliente, hay una panadería y la policía secuestró las cámaras de seguridad de ese lugar, que demuestran que él estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”, precisó el letrado.

Según indicó, su defendido conoció a Barrelier hace 10 meses: “Se conocían por ser hinchas de Instituto. (Claudio) es el que le presenta a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa, él se quedaba ahí”.

Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega.



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De todas formas, aclaró que Fassetta se estaba quedando en la casa de su mamá, donde también estaban sus dos hijos. “Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: ‘La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos’”, concluyó.

Más temprano, durante la entrevista, Fassetta reveló un detalle que le llamó la atención el domingo, unas horas después de desaparición de la adolescente: “Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía”.

“Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía, antes de irme, eran grises. Cuando volví, era otra, una color cremita. No la había visto nunca”, sostuvo.

Según relató, el sábado pasaron todo el día con Barrelier y la familia de la adolescente. “Al mediodía, me fui con Claudio a donde él jugaba al fútbol. Ahí estaba Agostina con su hermano más chico y su mamá, que solían ir al mismo complejo. Estuvimos juntos. De ahí nos fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos y de ahí Agostina, su mamá y el nene se fueron a su casa. Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo. Cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta la casa de una amiga y que después se iba a la casa”, precisó y aseguró que las cámaras de seguridad de la cuadra pueden constatar su versión.

“Cuando estábamos en la cancha, escuché que Agostina le pidió (a Claudio) su número de teléfono. En ese momento él no se lo da. La mamá estaba cerca de ella”, recordó.

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De acuerdo a su testimonio, se enteró de la desaparición de la joven cuando Heredia lo llamó para pedirle ayuda: “A las cinco de la mañana me llamó la mamá y me contó. Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.

“La buscamos en plazas y en la calle. Y después nos fuimos a la comisaría a hacer la exposición. Estuvimos un rato y nos dijeron que fuéramos a la Unidad Judicial a hacer la denuncia. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las 8 de la mañana”, sostuvo.

Consultado sobre la presencia de Barrelier en la búsqueda, aclaró: “No colaboró con nosotros. En ese momento, con la desesperación que tenía la madre, cerré el kiosco y nos fuimos. Lo que menos pensamos es si él estaba colaborando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”.

Sobre el cierre, Fassetta admitió que tenía miedo: “Miedo de que alguien venga a vengarse y miedo de quedar pegado como un perejil”.