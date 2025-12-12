La investigación judicial por presunto lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas desencadenó tres detencione s . La firma es propiedad de Ariel Vallejo, cuya cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, forma parte del contexto de la causa.

Entre los detenidos se encuentra la tesorera de la entidad, Micaela Sánchez, aprehendida durante un allanamiento llevado a cabo el jueves pasado.

Junto a Sánchez, las fuerzas de seguridad federales procedieron a la detención de su chofer y de una tercera mujer que la acompañaba en el momento del operativo.

La detención ocurrió en un galpón ubicado en la localidad de Turdera, al sur del conurbano bonaerense. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de la investigación.

Al momento de su aprehensión, la tesorera se encontraba cargando documentación y dispositivos móviles en una camioneta de marca Toyota, modelo SW4. Bajo uno de los asientos del vehículo, los efectivos hallaron cinco teléfonos celulares ocultos, además de diversas cajas con papeles.

Puede interesarte

El allanamiento fue ordenado por la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación. La pista que condujo al galpón provino de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía. El denunciante, quien se identificó como un comerciante de 72 años de la zona, relató haber observado una inusual "mudanza" en las últimas semanas.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Detalló que varias camionetas ploteadas con la identificación de "Sur Finanzas" realizaron múltiples viajes descargando cajas en la propiedad ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11818.

Este procedimiento en Turdera se suma a una serie de allanamientos consecutivos que se han realizado a lo largo de loa últimos tres días.

Los operativos previos tuvieron lugar en sedes de la AFA, oficinas de clubes de fútbol y distintas locaciones de Sur Finanzas.

Puede interesarte

En las últimas horas, trascendió que el juez federal Luis Armella podría disponer nuevas medidas de prueba y procedimientos , a medida que avanza el análisis de la documentación incautada.