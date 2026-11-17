Cayó la mampostería de una casa en Flores: una mujer murió y su esposo resultó herido
Ocurrió en Granaderos al 400 y la víctima falleció en el Hospital Vélez Sarsfield. El hombre quedó en observación.
Una mujer murió y su esposo resultó herido de gravedad por la caída de mampostería en una vivienda del barrio porteño de Flores, donde quedaron parcialmente atrapados y luego fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, personal de Bomberos de la Ciudad concurrió a Granaderos al 400, donde se produjo el desmoronamiento de un alero.
Los brigadistas rescataron a los damnificados y el SAME determinó su derivación al centro de salud, en el que los médicos constataron el deceso de la mujer, al tiempo que el marido sufrió una fractura de cráneo y permanecía internado en observación.
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Tras el incidente, la Guardia de Auxilio acudió a la escena y demolió la estructura que se había desprendido. En tanto, interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 22, a cargo del fiscal Sttopani, con la Secretaría de la doctora Aragón.