Una mujer murió y su esposo resultó herido de gravedad por la caída de mampostería en una vivienda del barrio porteño de Flores, donde quedaron parcialmente atrapados y luego fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, personal de Bomberos de la Ciudad concurrió a Granaderos al 400, donde se produjo el desmoronamiento de un alero.

Los brigadistas rescataron a los damnificados y el SAME determinó su derivación al centro de salud, en el que los médicos constataron el deceso de la mujer, al tiempo que el marido sufrió una fractura de cráneo y permanecía internado en observación.

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Tras el incidente, la Guardia de Auxilio acudió a la escena y demolió la estructura que se había desprendido. En tanto, interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 22, a cargo del fiscal Sttopani, con la Secretaría de la doctora Aragón.