Un incidente ocurrido alrededor de las 6 a.m. en la interconexión entre la Autopista 25 de Mayo y la autopista Buenos Aires-La Plata generó demoras significativas en el tránsito hacia la capital provincial.

Un camión semirremolque perdió su acoplado con un container que transportaba 43 toneladas de pollo congelado, el cual volcó sobre la calzada y bloqueó casi en su totalidad la vía. Las autoridades señalaron que no hubo heridos ni víctimas fatales.

Según fuentes policiales y medios locales, el camión transitaba por una curva pronunciada de la conexión entre la 25 de Mayo y la autopista hacia La Plata —un tramo donde la velocidad recomendada para vehículos pesados es de aproximadamente 30 km/h— cuando la parte delantera izquierda impactó contra el guardarrail.

Debido al peso del container, la estructura del acoplado cedió y se desprendió, provocando que la carga completa cayera sobre la cinta asfáltica.

En un principio se especuló con que el container se habría “desoldado”, pero las investigaciones preliminares aclaran que el desprendimiento fue estructural, no por corte o falla de soldadura.

Además, el accidente produjo una fuga mixta: del líquido de frenos del sistema del tráiler y del gasoil tanto del motor refrigerante del container como del camión en sí.

El conductor fue asistido por personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) en el lugar para controles médicos, aunque no presentaba heridas de consideración.

Las fuerzas de seguridad presentes fueron la Sección Destacamentos y Autopistas de la Policía de la Ciudad.

Impacto en el tránsito y operativo de remoción

El container volcado ocupó gran parte de la calzada en sentido a La Plata, lo que obligó a habilitar solo un carril para ese tránsito.

Ello generó extensas filas de vehículos desde la madrugada y durante buena parte de la mañana en la zona de Puerto Madero.

Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) informó que la calzada quedó reducida en el ingreso desde la 25 de Mayo hacia La Plata en el kilómetro 3,5.

En tanto, la Policía de la Ciudad aseguró que no hubo daños en terceros vehículos, aunque un carril debió quedar obstruido por el semi.

El dispositivo de tránsito de la Ciudad colaboró para señalizar la zona y coordinar el flujo vehicular.

Pasadas las 7 a.m., personal de AUBASA logró remover el camión y liberar parcialmente la circulación.

El proceso incluyó tareas de limpieza del asfalto, neutralización de los derrames (frenos y combustible) y retiro de los restos del container.

La caída del container con pollo congelado en un punto neurálgico del tránsito metropolitano sirve como recordatorio de los riesgos inherentes al transporte de cargas pesadas, en especial cuando acoplados y condiciones de infraestructura exigen velocidades reducidas y un control riguroso de seguridad.