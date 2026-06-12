Un senegalés, que cuenta con 25 antecedentes penales y usa tobillera electrónica, fue detenido en el barrio porteño de Constitución junto con un ciudadano paraguayo por poseer mercadería que no pudieron justificar y que sería robada.

Personal de la cuadrilla Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad observaron durante una de las recorridas a dos hombres que realizaban un pasamanos en la esquina de Santiago del Estero y Pasaje Ciudadela, por lo cual procedieron a identificar a los dos sujetos, uno senegalés de 43 años y otro paraguayo de 47.

Al ser requisados se les secuestraron dos joysticks, dos celulares, tres relojes con marcas Rolex, Tresa y Skmei, una notebook, una batería portátil, un cable de carga, una memoria externa y un destornillador, además de $80 mil en poder del senegalés y $17 mil en poder del paraguayo.

Los oficiales incautaron también un dispositivo CC308+ para detectar cámaras, alarmas y rastreadores de GPS. Esa tecnología permite escanear las radiofrecuencias, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Durante el operativo ninguno pudo justificar la tenencia de la mayoría de esos elementos, por lo que se ordenaron sus detenciones.

Al momento de identificarlos, se constató que el ciudadano senegalés tiene 25 antecedentes por robo, robo agravado por el uso de arma, tentativa de robo, hurto, comercialización de estupefacientes, lesiones leves y portación de arma no convencional.

Además, afronta una denuncia por violencia familiar a raíz de la cual se le ordenó un monitoreo a través de una tobillera electrónica.__IP__

Por su parte, el otro extranjero tiene antecedentes por infracción a la ley 25.891, conocida como Ley Blumberg, que sanciona a quienes comercian ilegalmente celulares usados.

La causa judicial abierta quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, Secretaría 5 de Sergio Ruiz.