La Policía de la Ciudad detuvo a los ocho integrantes de una banda familiar dedicada a la venta de drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, y secuestró más de ocho kilos de marihuana, cocaína y pasta base tras concretar siete allanamientos.

Luego de un trabajo de investigación iniciado en agosto de 2025, personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur llevó adelante los procedimientos en la Villa 1-11-14, Parque Chacabuco, La Boca e Isidro Casanova, donde operaba esta organización que comercializaba estupefacientes tanto al menudeo como a gran escala, utilizando diferentes inmuebles para el acopio de la droga.

La estructura contaba también con "satélites" u alertadores: personas apostadas en distintos sectores del barrio para vigilar los accesos y advertir de manera inmediata la presencia de personal policial o de terceros ajenos a la banda.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los operativos fueron ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7. Los efectivos se dirigieron a cuatro domicilios en la Villa 1-11-14, uno en Parque Chacabuco (Thorne al 1200), otro en una torre de La Boca (Irala al 100) y el restante en Magnasco al 200, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

En las fincas incautaron nueve ladrillos de marihuana con un peso total de 8.065 gramos, 513.8 gramos de cocaína, cuatro gramos de pasta base, dinero en efectivo, cámaras de seguridad y dos balanzas de precisión.

Puede interesarte

Durante las medidas fueron aprehendidas ocho personas -cinco mujeres y tres hombres-, todas vinculadas a la comercialización de las sustancias. De ese grupo, dos hombres registraban antecedentes penales: uno, de 55 años, contó con causas en 2021 y 2024 por averiguación de ilícito y apropiación indebida, además de un procesamiento en 2019; mientras que el otro, de 33 años, registró en 2026 tres hechos delictivos por tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de uso civil y atentado contra la autoridad.

El magistrado interviniente dispuso la detención y traslado de los investigados junto con el secuestro de los elementos hallados.

Tras la difusión del operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resaltó que “atrapamos a una banda narco en la Villa 1-11-14” y enfatizó: “Todos presos. Estos no joden más. Ley y Orden”.