La cantante jujeña no dudó en cuestionar la mirada que tienen muchas personas, sobre todo de Buenos Aires, de las personas del norte argentino.

La Jefa del Trap sostuvo que el concepto del argentino suele estar ligado al porteño y eso no representa a todo el país. "Jujuy no se parece en nada a eso", comenzó.

"Me crié en Las Yungas, que está muy atravesada por la cultura aborigen del lugar, los incas y por lo que viene de arriba, o sea, Perú y Bolivia. Nuestro folklore es diferente al del resto del país, es más andino, tiene más vientos. Nos vemos distintos, hay más marrones que blancos", detalló.

"Nuestro acento es bien diferente, también. Yo casi no lo tengo y es una necesidad de que la gente me entienda todo lo que digo, pero si escuchás hablar a un jujeño, te tardarías en saber que es argentino", agregó.

En esa línea, Cazzu recordó los miedos que tuvo que enfrentar en sus primeros días en Buenos Aires: "Esto no lo cuento con orgullo, pero cuando vine y empecé a relacionarme, me molestaba mucho que la gente se distrajera con mi acento y que no le prestara atención a lo que decía", admitió.

Luego, añadió: "Sentía que a la gente la enternecía, pero ellos nos ven como a una comunidad tierna, no sé. Trataba de generar neutralidad: después, si alguien me preguntaba, con todo el orgullo del mundo y todo lo que conozco de mi cultura, decía: 'Soy jujeña'".

En ese sentido, imaginó cómo hubiese sido su carrera si su aspecto físico hubiese sido distinto.

"Tengo la lamentable ventaja de ser blanca. Muchas veces pensé que hubiese sido si yo hubiese sido marrón como el resto de mi familia. El racismo interno de nuestro país es muy, muy, agudo, creo que habría sido muchísimo más complicado", manifestó.

Tras valorar sus orígenes, Cazzu lanzó: "Todo lo que tiene que ver con mi carrera está atravesado por muchísimos significados importantes y ese es uno: ser mujer jujeña y haber tenido éxito en un género tan disociado de lo que alguien pudiese haber imaginado de una jujeña".