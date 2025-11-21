Las cantantes Belinda y Cazzu posaron juntas por primera vez en un reconocido evento de México, la imagen se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala donde se vieron sin rencores tras terminar su relación con Christian Nodal.

Las intérpretes participaron de la ceremonia realizada en un salón privado sobre Paseo de la Reforma, donde fueron reconocidas como “Figuras del Año” y según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a los testimonios trascendidos, el encuentro fue natural.

Medios locales indicaron que las artistas se saludaron con calidez, intercambiaron un abrazo y conversaron brevemente frente a los fotógrafos, lo que buscó dejar atrás cualquier especulación sobre cierta tensión entre ellas.

Esta es la primera vez que ambas comparten un evento público y generó gran expectativa ya que en los últimos días, Cazzu admitió que todavía no había conocido personalmente a Belinda y que esperaba hacerlo con “buena onda”, como ocurrió en la noche que se viralizó.

La escena cobró especial relevancia debido al trasfondo mediático que las une: ambas mantuvieron relaciones públicas con el cantante Christian Nodal, lo que históricamente alimentó rumores de rivalidad.

La cantante mexicana también compartió imágenes del momento en sus redes, donde se refirió a su colega argentina con una expresión afectuosa y eso ya desató las especulaciones de una posible colaboración futura.