A principios de abril, las fotos de Celeste Cid con el músico Abril Sosa sacaron a la luz el romance bajo perfil que estaban manteniendo. Sin embargo, la pareja llegó sorpresivamente a su final y los posteos de la actriz dan cuenta de que el desenlace no fue en buenos términos.

Luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y de que los románticos posteos desaparecieran de sus perfiles, Cid compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de una profunda desilusión sentimental.

“Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, reza el tema que compartió la actriz en una historia de Instagram, plasmando musicalmente su estado anímico tras la separación del músico.

Celeste Cid se mostró muy reflexiva en sus redes sociales luego de que trascendiera que se separó de Abril Sosa, tras siete meses de relación. Aunque ni la actriz ni el músico confirmaron las versiones, esto quedó en evidencia a través de distintos gestos digitales. La semana pasada, Celeste publicó en sus historias de Instagram una foto del libro El duelo, de Gabriel Rolón.

En la página que se ve en la imagen, el reconocido psicólogo y escritor se refiere a los amores enfermizos y asegura que el amor “no justifica todo”. “La convicción de que el amor es algo maravilloso lleva a aceptar situaciones enfermizas y conductas patológicas”, escribe Rolón en la página en cuestión. Pero lo que más llamó la atención del caso es que Cid subrayó una frase muy puntual que dice: “No es cierto que todos los amores valgan la pena. Ningún amor puede tener como precio la dignidad”.

“Qué belleza leerte, Gabriel Rolón”, escribió Celeste sobre la foto e inmediatamente su publicación llamó la atención porque da a entender que con esa frase, la actriz se estaría refiriendo a su ex, baterista de Catupecu Machu y Cuentos Borgeanos.

La actriz dejó asomar sus sentimientos en las redes sociales.

A continuación, la actriz de éxitos televisivos como Verano del 98 y Resistiré compartió otra imagen en la que se ve su mano sosteniendo el mencionado libro. “Es necesario simbolizar el dolor para quitarlo de la carne. Eso hace el arte, encuentra un lugar para desplazar el sufrimiento”, escribió Cid junto a la foto.

“Escribe Gabriel Rolón en El duelo mientras abraza con etimologías, mitos, canciones y un sinfín de maneras de mirar”, agregó Celeste en la publicación.

La historia de amor entre Celeste Cid y Miguel Abril Sosa habría llegado a su capítulo final. Si bien ninguno de los dos habló públicamente al respecto, en sus redes sociales quedaron a la vista distintas señales que estarían confirmando esta ruptura. El primer indicio de todos fue una publicación que días atrás compartió la actriz en sus historias de Instagram, haciendo propia una frase de su colega Helena Bonham Carter: “Al amor hay que llegar como a los supermercados: nunca con hambre. Porque es fácil caer en el error de elegir cualquier opción con tal de saciarla”, dijo alguna vez la actriz fetiche de Tim Burton.