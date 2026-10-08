Céline Dion vivió una noche con varios imprevistos durante su concierto de este miércoles en París. La artista canadiense sufrió una caída en pleno escenario y, más tarde, olvidó parte de la letra de una de sus canciones más conocidas.

Céline Dion vivió una noche con varios imprevistos durante su concierto de este miércoles en París. La artista canadiense sufrió una caída en pleno escenario y, más tarde, olvidó parte de la letra de una de sus canciones más conocidas.

El primer episodio ocurrió mientras interpretaba “Dans un autre monde”. Durante uno de los pasos de baile, Dion tropezó y terminó en el suelo frente al público.

Céline Dion chute sur scène lors de sa 11ème représentation https://t.co/bFDZkms9IN — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 8, 2026

La cantante se reincorporó rápidamente y levantó el pulgar para llevar tranquilidad a los asistentes, antes de continuar con el espectáculo sin mayores inconvenientes.

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Más tarde se produjo otro momento inesperado. Mientras cantaba “Pour que tu m’aimes encore”, uno de los temas más emblemáticos de su carrera, Dion olvidó parte de la letra.

Céline Dion chute sur scène et oublie les paroles de "Pour que tu m'aimes encore" lors de son concert ce mercredi soir https://t.co/SEj7gTQC9w — BFM (@BFMTV) October 8, 2026

Lejos de generar silencio, el episodio terminó dando lugar a una escena de complicidad con el público, que comenzó a cantar en coro para acompañarla y ayudarla a retomar la canción.

Los dos percances quedaron registrados por los asistentes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores destacaron la reacción de la cantante y la respuesta del público parisino.