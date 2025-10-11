Un hombre, de 36 años, fue asesinado a balazos por un individuo, quien lo acusaba de haber intentado seducir a su esposa. El suceso se registró el viernes en el norte del Conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al criminal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Rubén Alfredo Moral.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el damnificado se encargaba de reparar el techo de una finca situada en Chaco al 1700, casi en el cruce con San Fernando.

Trascendió que, en dichas circunstancias, apareció en la escena un sujeto, de 45 años y al que se lo conocería con el apodo de El Chavo, quien increpó duramente a Moral, ya que lo acusó de haberle dicho “piropos” a su esposa, en una situación que presuntamente habría ocurrido el jueves en ese mismo barrio. A raíz de tal motivo, se originó en el mencionado lugar un altercado, hasta que el sospechoso atacó a disparos a la víctima para de inmediato fugar, escondiéndose en las calles del vecindario.

Moral debió ser conducido, de urgencia, a una sala de primeros auxilios, ubicada en la esquina de Presidente Juan Domingo Perón y José María Serrano, aunque finalmente perdió la vida como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Los profesionales de este centro asistencial resolvieron alertar de la situación al número telefónico de emergencias 911.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Procedimientos

Mientras tanto, en base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos destinados en la comisaría 6ª del distrito, en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y en el área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos para, de esta manera, apresar al autor del asesinato.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, el doctor Raúl Armando Casal, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.