César Sena admitió ante un cura de Chaco el crimen de Cecilia pero se lo atribuyó a su madre, Marcela Acuña.

La conmoción en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa. En las últimas horas, Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, ampliaron sus indagatorias. Por su parte, César Sena, pareja de la joven desaparecida, estuvo en la comisaría de Resistencia detenido y allí tuvo la oportunidad de hablar con un cura al cual le confesó parte de lo sucedido.

El padre Rafael Del Blanco, de la iglesia de la Santísima Trinidad, visitó al imputado que admitió que sabía del asesinato: “Me contó que sabía que a Cecilia la habían matado aunque se desligó de esa responsabilidad, pero intuyo que él está haciendo responsable a la madre. Creo que a Cecilia la mataron y la hicieron desaparecer, pero los indicios están y luego irán a un juicio por jurado y el jurado no los va a perdonar. Repugna en la consciencia lo que hicieron”; indicó.

“Si admitía la culpa, le iba a dar de penitencia la confesión del delito ante la justicia. Pero no fue confesión y desistí que fuera una confesión porque me di cuenta que no estaba dispuesto a contar la verdad y la confesión es para contar la verdad ya que es la única forma de dar la absolución”, explicó el párroco sobre el caso que revolucionó a Chaco.

En este sentido, el cura aseguró que no vio a Sena “en ningún momento arrepentido” sino que lo notó “amargado y triste, pero no me animo a decir angustiado por la situación de la desaparición de Cecilia”, detalló. Detalle no menor es que César Sena le preguntó al párroco si en algún momento podría perdonar a su madre por lo que hizo, en referencia a este femicidio.

El falso perfil de Tinder de César Sena

Un punto todavía más agravante del caso es que a Cecilia Strzyzowski la engañaron desde un principio. Conoció a César por medio de una aplicación de citas donde decía que tenía 26 años y que era arquitecto cuando todo de esto era falso: “Alejandro 26. Soy Arquitecto, tengo cara de oj*te pero soy re piola. Me gustan los tatuajes, los gatos y los memes. Y hago altos guisos”, señala el perfil de César Mario Alejandro Sena.

La tía abuela de la joven, que fue la última de su familia que la vio con vida, reveló que “César se presentó como un arquitecto de 27 años de edad y resulta que ahora nos enteramos que tiene 19”. A su vez, en las imágenes dentro de la aplicación que compartió NA se lo ve con ropa de boxeo y con un disfraz subido de tono, todas dentro de su casa.

“Lo hice en virtud a un posible rechazo, Cecilia manifestó que yo tenía 27 años y que era arquitecto. Yo accedí para ser aceptado. De lo contrario, por tener una edad menor, iban a rechazarme”, argumentó el acusado cuando en la comisaría le preguntaron acerca de su falso perfil en Tinder de hace algunos meses atrás, previo a su casamiento.