Este viernes se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra un hombre acusado de atacar a una mujer con un cuchillo por la espalda y luego intentar abusar de ella.

Según los primeros datos aportados a la investigación, la víctima se encontraba caminando en cercanías al cementerio de Chabás, momento en el que un individuo la agredió con un arma blanca. “La mujer se escondió adentro del cementerio y luego pudo dar aviso a la policía local por intermedio de un tercero”, expresó Alexis Winkler, jefe de la comisaría 4ta de Chabás, en diálogo con Notife.

Minutos más tarde, personal policial procedió a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la alcaidía departamental de Casilda, quedando alojado en prisión preventiva hasta el 14 de febrero de 2024 inclusive.

La fiscal Marianela Luna se encuentra a cargo de la investigación. La causa está caratulada como Lesiones Leves Dolosas y Abuso Sexual Simple.

Puede interesarte

Por su parte, la mujer atacada se expresó a través de las redes sociales. “Ayer me llevé un golpe de realidad bastante fuerte, aunque queramos, las mujeres, no tenemos el derecho de andar solas, porque en cualquier momento puede venir un enfermo a querer abusar de nosotras con un cuchillo en la mano. Siempre me lo dijeron y yo siempre pensé que a mí no me iba a pasar”.