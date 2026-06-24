La víctima fue identificado como Miguel Valentín Ramírez, de 64 años. Según detallaron fuentes oficiales, contaba con varias puñaladas y la Policía secuestró dos cuchillos con manchas de sangre.

Un hombre de 64 años fue encontrado muerto en su casa, en la localidad chaqueña de Pampa del Indio. Una mujer quedó detenida como principal sospechosa del crimen.

El hecho sucedió cerca de las 10.30 de este martes, en un domicilio ubicado en el barrio Eva Perón. La víctima fue identificada como Miguel Valentín Ramírez.

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Un grupo de vecinos fue el que alertó a la policía sobre la ausencia del hombre. Ante el aviso, personal de la Comisaría local se acercó hasta la propiedad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que Ramírez tenía varias puñaladas y que ya no presentaba signos vitales. Tras ello, dieron intervención a la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, que ordenó el inicio de las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

La escena fue preservada para el trabajo de los peritos. En el procedimiento participaron efectivos policiales, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial y especialistas forenses, quienes realizaron las tareas de relevamiento y levantamiento de pruebas.

Durante la investigación, los agentes secuestraron dos cuchillos tipo serrucho con manchas de sangre y una moto que podrían tener relación con el hecho. Los elementos serán sometidos a distintas pericias para determinar su eventual vinculación.

A partir de los primeros testimonios y de las tareas investigativas realizadas en las horas posteriores al hallazgo, los policías identificaron a una mujer de 28 años como principal sospechosa. Poco después fue localizada y detenida por orden de la fiscalía.

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La acusada quedó alojada en una dependencia policial en el marco de una causa por presunto homicidio, mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas.

En tanto, el cuerpo de Ramírez fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán clave para determinar la mecánica del hecho y precisar la causa de muerte.

Por estas horas, los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió antes del crimen.