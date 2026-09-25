La alerta llegó a través de un llamado anónimo a la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana. Los familiares del hombre, de 31 años, entregaron videos y fotografías que fueron incorporados a la investigación.

Una mujer de 71 años fue denunciada por presuntos hechos de violencia física y psicológica contra su hijo, un hombre de 31 años con síndrome de Down, en una casa de Fontana, Chaco. La situación salió a la luz a partir de un llamado anónimo que recibió la policía este miércoles.

La comunicación ingresó cerca de las 15 a la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana. La persona que llamó alertó sobre la situación y señaló que la mujer, que se moviliza en silla de ruedas, ejercería violencia contra su hijo.

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A partir de esa información, una comisión policial se trasladó hasta una casa ubicada en las inmediaciones de calle Santa Fe al 3900. Los agentes primero entrevistaron a vecinos y luego ingresaron al domicilio con autorización de los familiares del hombre.

Chaco. Denuncian a una jubilada por agredir a su hijo con Síndrome de Down. Los vecinos alertaron a la policía cansados de presenciar los maltratos. La víctima tiene 31 años y su mamá 71. La hermana pidió la custodia en Enero, la justicia no resolvió aún. pic.twitter.com/P9GEO6xmty — Diego G (@gabrielediego) September 24, 2026

Durante la intervención, los familiares manifestaron que el joven estaría atravesando situaciones de violencia física y psicológica por parte de su madre. Además, entregaron a los policías videos y fotografías que registrarían los presuntos malos tratos.

Ese material fue incorporado a las actuaciones y quedó a disposición de la autoridad judicial que interviene en el caso.

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Una hermana tramita la custodia

En medio de la investigación también se conoció que una hermana del hombre realiza desde enero de 2026 un trámite para obtener su custodia ante el IPRODICH.

Tras tomar conocimiento de la denuncia y de los elementos aportados por los familiares, la Fiscalía Penal N.º 1 dispuso elevar las actuaciones a la M.U.I.T. y enviar una copia al Juzgado de Familia en turno.

La causa continúa bajo intervención judicial, mientras se analizan la denuncia recibida y los videos y fotografías entregados por los familiares.