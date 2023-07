Laura Verónica Buyatti se desempeñaba en el juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela. El año pasado, le mandó audios agresivos al obrero que le pidió que le pague $300.000 pesos por un trabajo que realizó.

“Te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”. Así amenazó por audios la jueza chaqueña Laura Verónica Buyatti (51) a un albañil que le reclamaba una deuda por los trabajos que le había hecho a su exmarido. El caso provocó un gran revuelo y la Fiscalía abrió una investigación por amenazas agravadas y abuso de poder, y es por este motivo que fue destituida de su cargo como jueza de Niñez, Adolescencia y Familia.

El escándalo se desató el 21 de diciembre de 2022, según detalla la sentencia del jurado. Ese día, Buyatti llamó a Marcelo Acosta. La ex jueza estaba enojada debido a que el trabajador había amenazado con encadenarse en su casa por una deuda de unos $300.000, que Buyatti negaba. Y el hombre grabó toda la comunicación telefónica.

Luego de una investigación, Daniel Zalazar, Iride Isabe Grillo, Gloria Zalazar, Ana Kassor, Jessica Ayala, Edgardo Reguera y Carim Peche decidieron que la jueza sea removida de su cargo.

“Te meto un tiro en la cabeza”: la fuerte amenaza de la jueza hacia el albañil

“Te mando en cana toda la feria”, “te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”, fueron algunas de las frases que la jueza chaqueña le dijo al albañil.

La jueza Laura Verónica Buyatti fue destituida de su cargo.

En el audio se escuchó decir a la jueza haciendo uso de su poder: “Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mie***. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, comenzó la conversación.

“Usted me amenazó”, le contestó Acosta. “Son cinco negros de m... que arruinan el país”, le retrucó la Buyatti. “Yo quiero que su esposo me pague”, respondió el albañil.

En ese momento, Buyatti le volvió a decir que su trabajo ya está pago y le insistió que si la seguía molestando lo iba a meter preso: “Enseguida te va a caer la cana, papi. Vos me seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana”.

Marcelo Acosta es el albañil que fue amenazado por la jueza chaqueña.

El hombre siguió insistiendo y le aseguró que se encadenaría en su casa hasta que le pagara. Tras calificar este acto como “violación de domicilio”, la magistrada lo amenazó directamente con matarlo: “Vos te venís a encadenar a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Total, yo lo conozco al sistema, papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder”.

A pesar de que Acosta le pidió “que no la amenazara”, la jueza volvió a la carga: “Yo soy una jueza, así que conmigo atenete. Vos me nombraste, conmigo atenete a las consecuencias. No me mandes más, porque yo te mando hasta después de Año Nuevo, no, hasta después de la feria, que yo quedo de feria... ¿me escuchaste?”.