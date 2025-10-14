Gabriela Barrios, una joven de 20 años oriunda de Avia Terai, provincia de Chaco, fue encontrada sin vida tras una intensa búsqueda policial que se inició luego de que su madre denunciara su desaparición. El cuerpo fue hallado en la vivienda de J. S., uno de los cuatro detenidos en la causa.

Según informó Diario Chaco, la madre de Barrios alertó a la Policía al advertir que su hija, cuya conducta habitual no incluía ausencias prolongadas, no había regresado a su domicilio después de salir durante la madrugada del domingo. A partir de la denuncia, la investigación policial desplegó allanamientos simultáneos en diferentes viviendas vinculadas a los sospechosos.

El operativo se intensificó pasado el mediodía del lunes, con un procedimiento coordinado por la Policía del Chaco en el domicilio de J. S. En ese lugar, los agentes hallaron el cuerpo de Barrios en el pozo negro de la vivienda, confirmando las peores sospechas de la familia.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron la motocicleta de la víctima completamente quemada y un par de medias que pertenecerían a la joven, elementos que refuerzan la hipótesis de que el hecho estaría vinculado a un acto violento y premeditado.

El sitio del hallazgo permaneció acordonado durante varias horas. El personal de Criminalística y de la División Investigaciones preservó las pruebas y tomó declaraciones a testigos relevantes para la causa. Las autoridades reservaron información sobre el estado del cuerpo, ya que aguardan el informe de la autopsia y los peritajes forenses, fundamentales para establecer lo sucedido en las horas previas al descubrimiento.

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas permanecen detenidas —tres hombres y una mujer—, quienes se encuentran incomunicados y a disposición de la Justicia provincial. La investigación avanza para resolver los interrogantes sobre el crimen y la reconstrucción de las últimas horas de Barrios, mientras la opinión pública y el ámbito judicial exigen respuestas y justicia por el caso.