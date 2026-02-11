La víctima fue identificada como José Luis Lugo. Según informaron las autoridades, tenía heridas visibles en la cabeza y la cara.

Un joven de 20 años fue encontrado muerto la madrugada de este martes en un descampado en el barrio Sueño Compartido, en la localidad de Tres Isletas, provincia del Chaco.

Según informaron fuentes policiales, la comisaría local recibió una llamada de emergencia a la 1 de la mañana. Cuando llegaron los oficiales, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Según informaron, la familia del joven identificó a la víctima tras el hallazgo. Se trata de José Luis Lugo, conocido como “Bebi”.

En el lugar, trabajó personal judicial, la División de Investigaciones de la Policía del Chaco, personal de Bomberos y peritos del Gabinete Científico. Sin embargo, debieron continuar el operativo en una sede policial cercana debido a la alerta por tormentas, según detalló el medio citado.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia y determinar tanto la causa como la hora de muerte. En una evaluación preliminar, los peritos descubrieron que el cuerpo tenía heridas visibles en la cabeza y la cara.

El caso quedó a cargo del fiscal Gerónimo Roggero. Ahora, la Justicia busca aclarar en qué circunstancias ocurrió el crimen.