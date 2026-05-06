Un efectivo de la Policía del Chaco asesinó a su padre, secuestró a su expareja y a su hijo y luego mató a la mujer. Tras cometer el doble crimen, Luciano Estudie (34) intentó quitarse la vida, pero fue trasladado de emergencia al Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, donde fue estabilizado y derivado a un sanatorio privado en Resistencia.

El hecho se registró este martes a la mañana, y aunque las autoridades notificaron primero el femicidio, descubrieron al poco tiempo que el presunto agresor había matado a su padre antes porque este se había negado a darle las llaves de su auto.

Atrincheramiento y femicidio

Según informó Diario Chaco, Estudie tomó de rehén a Graciela Mabel López (33) y a su hijo menor de edad y se dirigió al paraje Tres Bocas, a orillas de El Paranacito, en la ciudad de Puerto Vilelas.

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Cuando el personal de la comisaría de Vilelas se presentó en el lugar para evitar el crimen, el hombre se atrincheró. Mientras los agentes esperaban el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Justicia (COE), Estudie seguía apuntando a la víctima en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros. Sin embargo, accedió a liberar al nene.

Las autoridades intentaron negociar, pero el cabo, que trabaja en la comisaría N°4, confesó con resignación que ya estaba “jugado” y que previamente había hecho “una macana”.

Así, frente a los agentes, Estudie mató de un tiro en la cabeza a la mujer y disparó una vez contra las fuerzas desplegadas en el lugar. En ese momento, un integrante del COE logró herirlo en el rostro para neutralizarlo.

Estudie fue trasladado de emergencia al Hospital Perrando, donde ingresó en terapia intensiva después del mediodía, pero fue estabilizado. El informe médico reveló que sufrió una herida “de arma de fuego con orificio de entrada en mentón y salida en el rostro”. Luego, el agresor fue derivado a un sanatorio Privado en Resistencia, done permanece internado bajo custodia.

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Previo al secuestro

Tras el caótico momento que terminó en tragedia, las autoridades pudieron reconstruir el doble crimen, que comenzó en la mañana.

Según confirmaron, el policía se presentó en la casa de su padre, Luciano Alberto Estudie (57), en la calle Lestani al 650 del barrio Villa Libertad, en Resistencia. Su intención era pedirle prestado su auto. Ante la negativa, el oficial decidió dispararle, y su hermana encontró el cuerpo en la habitación de la planta alta poco después.

Ese fue el auto que Luciano Estudie utilizó para llegar a la casa de Graciela López.

Durante la investigación inicial en El Paranacito, las autoridades encontraron el celular del policía en el agua, lo que será un elemento clave para el caso.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Género Noel Benítez, de la Fiscalía de Investigación N° 11.