La víctima tuvo que ser atendida en un hospital de la zona. No obstante, no sufrió heridas de gravedad y ya le dieron el alta.

Una mujer de 30 años tuvo que ser atendida en el hospital local de Las Breñas, provincia de Chaco, luego de que hubiera sido víctima de un hecho de violencia de género. Según constó en la denuncia, había discutido con su pareja, un hombre de 32, y este llamó a su madre para que lo ayudara a golpearla.

La secuencia de los hechos ocurrió alrededor de las 00:30 horas de la madrugada del miércoles, cuando la pareja comenzó una discusión en una vivienda ubicada en el barrio Sarmiento. En ese contexto, el agresor le pidió a su mamá que fuera y esta terminó por sumarse al conflicto.

Puede interesarte

Ambos atacaron físicamente a la víctima, quien logró pedir auxilio y ser trasladada hacia el hospital. Para ese entonces, había sufrido una serie de lesiones que requirieron atención médica, pero que el personal médico aseguró que las heridas no revestían gravedad. Así, recibió el alta tras concluir la consulta.

De acuerdo con la información proporcionada por Diario Época, la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata intervino de inmediato al ser notificada del caso. Fue así que las autoridades dispusieron que tanto el hombre como su madre fueran detenidos y quedaran a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

Después de que los dos sospechosos fueran capturados, ambos fueron imputados por “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”. No obstante, los investigadores continúan con las averiguaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.