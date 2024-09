Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del fútbol mundial, ha recibido una noticia desalentadora: no podrá participar en el debut de su equipo, Al Nassr de Arabia Saudita, en la Champions League de Asia. El astro portugués ha sido excluido de la lista de jugadores que viajan a Irak debido a una infección viral.

Ronaldo, recientemente reconocido en Arabia Saudita como el “GOAT” (Greatest of All Time) por su impresionante récord de 900 goles, representará una baja significativa para su equipo en esta competición. El club árabe comunicó: “El capitán Cristiano Ronaldo ha presentado un problema de salud (una infección viral). Tras la evaluación del médico del equipo, se decidió que necesitaba reposo y no acompañará a la delegación en su viaje.”

A pesar de su ausencia en el partido de este lunes, se espera que CR7 esté disponible para el próximo viernes, cuando Al Nassr se enfrente a Al Ettifaq en la Liga Saudí. La noticia de su baja sorprendió y decepcionó en Irak, donde se había preparado una recepción especial para Ronaldo y su familia, con regalos planeados por la Federación Iraquí.

Al Nassr se enfrentará este lunes a Al Shorta en el Estadio Internacional Al Madina de Bagdad, en el inicio de la máxima competencia continental de Asia. Este torneo es particularmente significativo para Ronaldo, quien el año pasado, con su equipo, quedó eliminado en los cuartos de final por penales ante Al Ain, el eventual campeón.