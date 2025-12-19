Santiago “Chano” Charpentier, el emblemático líder de Tan Biónica, rompió el silencio sobre sus adicciones en una conversación profunda con Mario Pergolini en Otro día perdido. En un diálogo marcado por la sinceridad y la autocrítica, el músico reconoció el impacto que tuvieron sus consumos en su vida personal y profesional.

Entre reflexiones sobre el cariño que hoy recibe del público, la importancia del apoyo de su entorno y su proceso de recuperación, Chano trazó un perfil íntimo de los años más oscuros de su trayectoria y del camino que lo lleva hacia una etapa más estable.

Durante la entrevista, Pergolini planteó una idea que atravesó toda la conversación: “Es muy difícil manejar el éxito y manejar el fracaso”. A partir de esa reflexión, Chano comenzó a contar cómo hoy percibe la mirada de la gente y el vínculo que se reconstruyó después de años complejos.

“Valoro mucho que la gente me quiera”, dijo el cantante, y aclaró que ese apoyo va más allá de los fans de Tan Biónica. Según relató, muchas personas se le acercan solo para preguntarle cómo está: “Me dicen ‘quiero que estés bien’, se preocupan por mí y por mi familia”.

Pergolini recogió esa idea y la amplió con una reflexión sobre la exposición pública. Señaló que cuando los errores son visibles, no siempre hay perdón, y que el cariño verdadero aparece cuando alguien, pese a todo, quiere abrazarte y tratarte bien. Para el conductor, ese gesto habla de un lazo sincero que sobrevive incluso al “quilombo”.

Chano coincidió y fue más allá. Reconoció que muchas veces se mostró como alguien soberbio y que eso no reflejaba quién es. “Tal vez hice todo lo posible para que eso no pase”, admitió, y explicó que sus actitudes estuvieron atravesadas por “picos de popularidad, de locura y problemas de adicción”.

Al hablar de ese tema, el músico fue directo y se llevó el aplauso del estudio. “Sentía mucha culpa por el daño que había hecho, pero después entendí que nadie me dijo que probar sustancias iba a volver mi vida ingobernable”, expresó.