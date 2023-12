Después de que Charlotte Caniggia bailara cumbia junto a su bailarín Jesús Vinent, la participante del Bailando 2023 (América TV) tuvo una dura devolución por parte de Pampita y la hija de Mariana Nannis no se quedó callada y fue picante.

"Pero qué pasa esta vez. No ensayaron nada, chicos", comenzó diciendo la jurado. "Ensayé tres veces. Ay, sí, pero no tuve tiempo. Me voy de viaje, Pampita. Como vos", le respondió Charlotte.

"Lo que pasa que no podemos dejar pasar una coreografía así", lanzó la hermana de Alex Caniggia. "Pampita, no me querés mucho vos", le reprochó. "Sí, te quiero, eh", le contestó la modelo.

Acto seguido, la coach, María 'La Negra' Valencia, de la pareja dio las explicaciones pertinentes y Charlotte disparó contra otras figuras: "Y es raro, como acá vienen muchas que bailan bien, y no meten una pu... previa". "Sí, es verdad, y son un aburrimiento total", dijo Pampita.

"No hacen un cara... Yo bailo para el culo, pero por lo menos meto una previa presentable", se defendió Charlotte. "Por suerte, nos divertís a todos", afirmó la modelo. "Bueno, todo no se puede, Pampi. Todo no se puede, bebé", le respondió con picardía. "Mi talento es la previa, el baile te lo debo, Pampi", cerró.

Todo comenzó cuando la participante del programa compartió que una vez fue a ver Stravaganza, obra de Flavio Mendoza quien estaba presente en el panel del jurado para reemplazar a Ángel de Brito quien se está tomando unos días de vacaciones y aprovechó la ocasión para pegarle a Barby Franco, modelo e íntima amiga de Carolina Ardohaín.

“Una vez fui (a Stravaganza) y dije: ‘¡Que chot…! ¡No hizo un cara…”, lanzó Charlotte sin filtros, haciendo reír a Marcelo a carcajadas solo como ella sabe. “¡Se hacía la linda y se tocaba el pelo! ¡Y estaba como en un aro girando y eso lo hace cualquiera!”, recordó Caniggia, divertida. “¡Más o menos lo que hiciste vos ahora!”, lanzó Flavio, entre risas, tentado después de verla bailar cumbia.

Lejos de tomarse a mal ese comentario, Charlotte le retrucó: “Claro, pero por lo menos yo estoy acá por mi. Ella porque el marido (Fernando Burlando) pone plata”. “Pero ¿Vos no sos amiga de Barby?”, quiso saber Mendoza, sorprendido. “No, no es mi amiga”, le hizo saber la participante del Bailando para luego remarcar: “Es amiga de Pampita”. “Entonces que le devuelva la cartera Louis Vuitton que le dio para que vaya a ensayar cuando bailaron juntas”, disparó Pampita, indignada.

Charlotte, fiel a su estilo, le contestó filosa: “¡A mi no me dio nada, querida!”. “A mi me parece que sí”, le contestó la modelo en un tono irónico. “No me dio nada. ¡Es más! ¡Nunca la ví con una cartera de marca!”, aseguró Caniggia. “Me parece que si, me parece que sí”, insistió Pampita. “Pero en Carlos Paz tomábamos shots con ella en la casa”, le recordó Flavio. “Pero una vez fui a la casa ¡Acá no vengan a hacerse los amigos!”, lo corrigió la mediática, sin vueltas. “¡Una divina pero no hace un cara…en Stravaganza!”, concluyó.