Charlotte Caniggia se lució en la salsa de tres en el Bailando 2023 y tuvo como invitada de lujo a su cuñada, Melody Luz. Sin embargo, lo que más llamó la atención en medio de la pista fueron los detalles que la bailarina dio sobre la relación que mantiene con la modelo y su rol como tía.

El baile de las cuñadas fue elogiado por el jurado del programa y tras ello, Marcelo Tinelli aprovechó para hacerle algunas preguntas a la pareja de Alex Caniggia.

Alex y Melody se conocieron en la primera edición del Hotel de los Famosos que tuvo como ganador al mediático. Con el correr del tiempo, la relación siguió creciendo, al poco tiempo comenzaron a convivir y meses después se enteraron que estaban esperando a su primera hija, Venezia, quien ya tiene cuatro meses.

En ese contexto, Tinelli quiso saber un poco más. Es que si bien la bailarina y la modelo siempre se mostraron con un trato cordial, nunca mostraron en profundidad su intimidad y esto generó curiosidad.

Es por eso que Pampita les hizo un tierno comentario: “Una cuñada termina siendo como una hermana”, expresó la jurado y eso derivó en la pregunta del conductor del ciclo: “¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”, remarcó.

Ante esto, Melody rápidamente contestó: “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡Ah! Ahí no me controlo y me saco”. Sin embargo, dejó en claro que jamás hubo conflictos con Charlotte. “Nunca nos peleamos, nos queremos, nosotras nos llevamos bien”, sumó la participante del Bailando 2023.

Tras ello, Marcelo fue por más y le preguntó a la bailarina como se las arregla para hacer las tareas domésticas ahora que Alex se encuentra en Europa. “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga”, respondió ella.

“¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”, le preguntó Tinelli y enseguida recibió una contestación: “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, reveló la mamá de la beba.

Con este dato y ante la risa de los presentes, Marcelo se dirigió directamente a la participante: “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, consultó. “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”, dijo la modelo en medio del divertido momento.