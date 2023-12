Charlotte Caniggia es una de las participantes más picantes del Bailando 2023 (América). Si bien parece que siempre tiene algo para tirarle a sus compañeros, en esta ocasión sorprendió al mostrarse afectada por la salida de Cami Homs del certamen.

La modelo se despidió de la competencia de baile ayer por la noche en una gala muy emotivo y minutos más tarde, en una nota con Intrusos (América), Charlotte reflexionó: “Una lástima, ella estaba haciendo un concurso re lindo. Me parece buena gente la verdad”.

Así las cosas, tomó partido por su compañera en lo que fue su escandalosa separación y disparó: "Y De Paul se la perdió, porque es alta mujer, divina y mejor que Tini. ¿Qué queres que te diga? No la quiero por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco”.

Incluso, aseguró que ni siquiera se sentía cómoda escuchando sus canciones y sentenció: “No escucho su música, no me gusta ella. Todo el mundo sabe lo que le hizo a Cami así que no me parece buena mujer”.

Camila Homs lloró en su despedida del Bailando 2023 y aclaró por qué renunció



Camila Homs lloró en su despedida del Bailando 2023, América Tv, y aclaró al aire los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dejar el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

“Es tu despedida y más allá de todo, me da pena que te vayas. Te soy muy sincero”, le hizo saber el conductor y le dio pie a la modelo a explicar las causas de su decisión de irse del programa.

“No me sensibilicé en estos cuatro meses porque me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”, comenzó Camila Homs.

Y remarcó sobre la experiencia que vivió: “La pasé increíble, es un lugar único y el que nunca pisó esta pista nunca va a entender la adrenalina que se siente”.

“Al principio lo dudaba mucho, suele juzgar mucho el programa y yo tenía de entrar y que me ataquen. Había pasado un año intenso, duro, y no me quería sentir más atacada de lo que me había sentido”, se sinceró Camila Homs.



Y añadió entre lágrimas: “Paul y Willy (de la agencia Multitalent) me decían: ‘Pero, dale. Entrá, vos probá, si no te sentís cómoda vemos que pasa pero no te quedes con la duda’ asique bueno, lo intenté y no me arrepiento de nada de la decisión que tomé”.

“Pasé unos meses hermosos pero bueno, decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”, dejó en claro Homs sobre los motivos de su renuncia.

A lo que Tinelli acotó: “Está bueno que lo expliques eso porque algunos arrancan con las suposiciones de que es porque tuviste un cruce con tal...”.

“En absoluto fue por eso, tengo muy buena onda con todos. Es gente hermosa toda la que está acá. Pero como te digo, la prioridad siempre van a ser mis hijos", remarcó la modelo sobre el porqué de su decisión.

Y cerró: "Ellos ahora arrancan las vacaciones decidí que quiero pasar y disfrutar mi tiempo con ellos, porque después también tengo que dividir su tiempo. Es por eso que no puedo seguir, voy a extrañar un montón”.